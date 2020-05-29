Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
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Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak

Ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak.

Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
29.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:17

Ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak.

Anthony Horowitz'in Alex Rider isimli kitabından uyarlanan İngiliz yapımı dizide ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer, başrol olacak. Bilginer, dizide kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşecek olan dizi online platformlarda yayınlanacak. Dizi, genç bir ajanın hikayesini anlatırken, 8 bölümden oluşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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