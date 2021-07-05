Halterde Türkiye'nin 1 olimpiyat kotası geri alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halterde Türkiye'nin 1 olimpiyat kotası geri alındı

Halterde Türkiye'nin 1 olimpiyat kotası geri alındı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Türkiye'ye halterden kötü haber geldi.

Türkiye'ye halterden kötü haber geldi. 2012 dönemine ait ceza nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin halterdeki kotası 3'ten 2'ye düşürüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Halter Federasyonu'na gönderilen yazıda erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığının bildirilmesi üzerine form durumu göz önünde bulundurularak Ferdi Hardal, olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.

2012 yılından itibaren halterde başlayan doping fırtınasının esintisi devam ediyor. 2012 yılından bugüne kadar toplamda 15 doping vakası yaşanan Türkiye Halter Federasyonu'nda sular durulmuyor.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığına seçilen Hasan Akkuş'un, dopingle mücadeleyi sekteye uğratıp, belge saklamak ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak suçlamasıyla görevinden ayrılması istenmişti. Hasan Akkuş, "Türkiye zarar görmesin diye bir süreliğine istifa ettim" açıklaması yapmıştı. Ancak son dönemlerde eski sporculardan ikisinin de biyolojik pasaportlarında problem çıkmasının ardından sayı 15'in üzerine çıkınca Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Türkiye Halter Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığını bildirdi. Federasyon bu gelişme üzerine daha formda olan Muhammed Furkan Özbek'in yerine, Ferdi Hardal'ı milli takım kadrosundan çıkardığını IOC'ye bildirdi. Böylece Türkiye'nin halterde kotası erkeklerde 1, kadınlarda 1 oldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ahmet Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Salih Uçan Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halterde Türkiye'nin 1 olimpiyat kotası geri alındı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:00:09. #1.15#

title