Halkının üzerine bomba yağarken gıkı çıkmadı! Ukrayna, efsane futbolcu Tymoshchuk'u sistemden sildi

Rus ekibi Zenit'te antrenörlük yapan Ukrayna'nın efsane futbolcusu Anatoliy Tymoshchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki göstermediği için milli takımda sahip olduğu tüm başarı unvanlarını kaybetti.

DEVLET YETKİLİLERİ İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Ukrayna Futbol Millî Takımı'nın en çok formasını giyen isimler sıralamasında Anatoliy Tymoshchuk, hâlâ zirvede yer alıyordu. 144 kez Ukrayna forması giyen Tymoshchuk'u 111 ile Andriy Shevchenko ve 106 ile Andriy Yarmolenko takip etmekteydi. Ukrayna Futbol Federasyonu, millî takım kayıtlarından sildiği Tymoshchuk'un millî sporcu unvanını da kaybetmesi adına devlet yetkilileri ile iletişime geçti.

YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERMEDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırısına sessiz kalan eski futbolcu, antrenör olarak da kariyerini Rusya'da sürdürüyordu. Zenit St Petersburg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Anatoliy Tymoshchuk, yaşanan tüm gelişmeler sonrası hiçbir tepki ortaya koymazken Rus ekibindeki görevini de sürdürdü.

Anatoliy Tymoshchuk için alınan kararlar şöyle:

Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından verilen Pro seviyesi koçluk lisansının iptali

Ukrayna Futbol Federasyonu'ndaki ilgili yetkililerine Anatoliy Tymoshchuk'un tüm devlet ödüllerinden ve onursal unvanlardan mahrum bırakılması için devlet yetkililerine başvurma talimatı

Anatoliy Tymoshchuk'un Ukrayna Ligi, Ukrayna Kupası, Ukrayna Süper Kupası kazananı ve madalya ödüllü tüm unvanlarından mahrum edilmesi

Anatoliy Tymoshchuk'un Ukrayna Futbol Federasyonu millî takımlarının resmî kayıtlarından çıkarılması

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