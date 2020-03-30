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Efe Bayram, voleybol, EFE, Spor

Halkbank'ın genç smaçörü Efe Bayram'dan kariyer hedefi açıklaması Açıklaması

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın genç smaçörü Efe Bayram, kariyeriyle ilgili birçok hedefi olduğunu belirtti.

30.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:28
Halkbank'ın genç smaçörü Efe Bayram'dan kariyer hedefi açıklaması Açıklaması

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın genç smaçörü Efe Bayram, kariyeriyle ilgili birçok hedefi olduğunu belirtti.

Milli sporcu Efe Bayram, yaptığı değerlendirmede "Halkbank Spor Kulübü benim evim. Kariyerimdeki en önemli müsabakalarımı, en özel duygu ve anlarımı, en büyük sevinçlerimi bu camiada yaşadım, umarım yaşamaya da devam edeceğim. Bu kulübün altyapısından yetiştiğimi, kültürünü aldığımı söylemeliyim. Darısı her genç sporcunun başına." dedi.

Kariyeriyle ilgili hedeflerini aktaran Efe, "Halkbank'ta takım kaptanı olmak rüya gibi. Bir de çocukluğumdan beri hedefim ve hayalim olan İtalya Ligi'nde forma giymek, ülkemizi Avrupa'da layığıyla temsil etmek var. Bunları başarmak için yeteri kadar inancım, zamanım ve hırsım var. Saydığım aşamaları geçersem, milli takımın da değişmez elemanı olmak isterim. Belki de milli takımla olimpiyatlara gitmek... Kulübümün katkısıyla hedeflerime birer birer ulaşacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatını ve sporu birlikte yürütmenin güçlüğüne dikkati çeken başarılı oyuncu, "Her ne kadar zor olsa da imkansız değil. Bu sene gerçekten çok yoğun bir tempomuz var. Şampiyonlar Ligi maçları, deplasmanlar derken okulda zorlandığım zamanlar oldu. Okuldan uzak kaldığım zamanlarda çözüm üretmeye çalıştım, yolculuklarda test çözmek, arkadaşlarımdan kaçırdığım konuları almak gibi... Şu anda evde olduğum için çalışmak, eksiklerimi gidermek çok daha kolay oluyor. Eğitim hayatıma da kesinlikle devam etmek istiyorum." diye konuştu.

"Dünyayı olumsuz etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlatan Efe Bayram, şunları söyledi:

"Bu ara olmasaydı, ilk hedefimizi Türkiye Kupası olarak belirlemiştik. Orada fark yaratıp, iyi bir sinerji ile play-off etabına başlayıp, herkese bambaşka bir Halkbank seyrettirmek istiyorduk. Ne yazık ki tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Elbette bizi de derinden etkiledi. Takım olarak kondisyonerlerimizin gönderdiği program doğrultusunda evde çalışmaya devam ediyoruz. Hatta idmanlar günde ikiye çıktı. Derslerim için zaman buluyorum. Tüm Türk halkı gibi bu tehlikeli süreçte evden çıkmıyoruz. Bu çağrıyı bir kez de ben yapmak istiyorum: Lütfen evinizde kalın, çünkü evde hayat var."

Takım olarak bu zorlu sürecin üstesinden geleceklerine inandığını vurgulayan Efe, "Zor bir süreç olacağı kesin. Ancak buna olabildiğince çabuk adapte olabilecek bir takım kimyasına sahibiz. Sezon başına nazaran daha çabuk adapte olacağız çünkü birlikte onlarca karşılaşmaya, yüzlerce antrenmana çıktık. Bunun da üstesinden geleceğimize inancım tam." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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