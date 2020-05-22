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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: "Biz 82 yıldır önce halk, sonra bankayız"

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:
22.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:39

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor.

Aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank, yeni yaşına KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 19,4 pazar payı ile girmenin gururunu yaşıyor. Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır" dedi.

Türkiye'ye salgınla mücadelede güç veren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL'ye ulaştı. Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank, 82. yılında da Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etti. Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491,2 milyar TL'ye taşıyarak sektörde üçüncü sırada yer alan Halkbank, bu dönemde toplam kredilerini 441,5 milyar TL'ye yükseltti. Reel ekonominin güçlü destekçisi olan Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı pazar payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiği, IMF'nin kamu bankaları ve Halkbank'ın özelleştirilmesi talebinin olduğu, tasfiyesi gündemde olan ve o dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank'ın 2020 yılında aktif büyüklüğünü 491,2 milyar TL'ye taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50'sini karşılar duruma gelmiştir. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye'nin gücüdür. Kuruluşundan itibaren reel sektörün destekçisi olan Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4'e ulaşmıştır. Bu başarı bir tesadüf değil; çünkü Halkbank önce halk, sonra bankadır."

2002 sonrasında nakdi kredilerini 270 kat, mevduatını 27 kat artırdı

Türk bankacılık sisteminin etkin şekilde yapılandırıldığı ve köklü bir dönüşüm geçirerek finansal altyapısını geliştirdiği 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün 3. bankası oldu. Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün 2. bankası olan Halkbank, mevduatını da 27 kat büyüterek sektörün 2. bankası haline geldi.

Özellikle esnaflara verdiği desteklerle ön plana çıkan banka, 2002 yılında 153 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2020 yılı ilk çeyreğinde 286 kat artış ile 43,9 milyar TL'ye yükseltti. 2002-2020 yılları arasında Halkbank tarafından 2,7 milyon esnaf ve sanatkara 141 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı.

"Bin şubemiz ve 22 bin 500 çalışanımızla halkımızın hizmetindeyiz"

Taşıdıkları sosyal sorumluluk bilinci ile her zaman milletinin yanında olan ve bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL bağış gerçekleştiren Halkbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiği toplam destek 59 milyar TL'ye ulaştı. Bu miktarın 52,8 milyar TL'lik kısmı esnaf, KOBİ ve kurumsal müşterilere ticari kredi olarak kullandırılırken, 6,2 milyar TL'lik kısmı da bireysel müşteriler tarafından kullanıldı. Halkbank'ın bu dönemdeki kredilerinden yaklaşık 650 bin işletme ve 1 milyondan fazla bireysel müşterisi yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında yaklaşık 450 bin esnaf ve sanatkara da 9 milyar TL tutarlık Paraf Esnaf Kart limit tahsisi gerçekleştirildi.

Halkbank'ın özellikle istihdam konusunda, kuruluş felsefesi ve bugüne kadar sürdürdüğü temel ilkeye bağlı kalarak Türkiye'nin 81 ilinde bin şubesi ve 22 bin 500 çalışanıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirten Arslan, "Bu yıl çeşitli unvanlarda personel alımına başladık, yıl sonuna kadar bin 35 kişiyi daha Halkbank Ailesine katarak, gençlerimize kariyer olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

"Salgın, bankacılıkta dijitalleşmenin önemini gösterdi"

İnternet şubesi üzerinden başvuru yapan 668 bin kişiye Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi, 369 bin kişiye Esnaf Destek Paketi, 31 binden fazla kişiye de İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kullandırarak toplamda 1 milyon kişiye web kanalları üzerinden ulaştıklarını belirten Arslan, "Salgın sürecinde kredilerin başvuru ve kullandırım aşamalarında özellikle mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog gibi alternatif dağıtım kanallarını devreye sokarak, en kısa sürede en fazla kişinin başvurusunu karşılamaya çalıştık. Bu süreçte uçtan uca dijital ortamda yürütülen kredi ürünleri geliştirip halkımızın hizmetine sunduk. Bilanço kalitemizin yanında, teknolojik altyapımızı geliştirmek üzere uzun sürede kararlılıkla sürdürdüğümüz altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye sanayisinin en büyük destekçisi

Halkbank'ın reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin büyümesine 82 yıldır büyük katkı sağladığına dikkat çeken Arslan, "Üreten Türkiye'nin Bankası olarak KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmek, orta ve uzun vadeli kredilerle yatırımları desteklemek 82 yıldır önceliğimiz oldu. Ülkemizin milli menfaatlerine bağlı milli bir banka olarak, bugüne kadar yurt genelinde birçok küçük işletmenin büyük sanayi kuruluşuna dönüşmesine katkı sağladık. Yerli sanayicimizin rekabet gücünü artırarak dünyaya açılmasını da tüm imkanlarımızla ve var gücümüzle destekledik. İşletmelerin istihdam imkanlarını geliştirmelerine destek olmaya da her zaman büyük önem verdik. Bankamız güçlü teknolojik ve finansal altyapısıyla bundan sonra da tüm imkanlarıyla Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir. Ülkemizin milli markamız Halkbank'ın desteğiyle ürettiğini, büyüdüğünü ve geleceğe umutla baktığını görmek en büyük gururumuzdur" dedi.

Geçmiş yıllarda Töbank, Sümerbank, Etibank'ın yanı sıra Emlak Bankası'nın 96 şubesini devralan Halkbank, 2004 yılında da Pamukbank ile Türk bankacılık sektörünün en büyük banka birleşmesini tamamladı. 2007 ve 2012 yıllarında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük halka arzını gerçekleştiren Banka, 2012'de lansmanını yaptığı kredi kartı markası Paraf ile bir ilke imza attı.

Yurt dışındaki bankaları dahil toplam 7 bağlı ortaklığı olan Halkbank'ın diğer iştiraklerle birlikte toplam 26 ortaklığı bulunuyor. Halkbank; Sırbistan ve Makedonya'da 78 şubeli 2 bankasının yanı sıra geniş muhabir bankacılık ağı ile Londra ve Singapur gibi küresel finansal merkezlerde bulunan yurt dışı şube ve temsilcilikleri sayesinde uluslararası düzeyde üstün hizmet veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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