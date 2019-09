Halkbank genel müdürü arslan: halk bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor

24.09.2019 23:34

Kaynak: DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirterek, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası 'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi.Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından gerçekleştirilen zirveye, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve sanayiciler katıldı. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun'un açılış konuşmasıyla başlayan zirvenin konuşmacısı Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hem dünya hem de Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:EN FAZLA KREDİ KULLANDIRAN İKİNCİ BANKAHalk Bankası'nın kuruluşundan bugüne kadar iş dünyasına verdiği destekle Türkiye ekonomisine güç katan bir kurum olduğunu belirterek Arslan, her daim, esnaf ve KOBİ'nin bankası unvanına yakışan adımlar attıklarını kaydetti. Osman Arslan, şunları söyledi:"Bankamız ikinci çeyrek sonunda, toplam nakdi kredilerini de içeren toplam kredilerini son bir yılda yüzde 20 artırmak suretiyle 378 milyar liraya taşıdık Türkiye genelinde. Tabi bu rakamla Halk Bankası, Ziraat Bankası'nın ardından ülkemizde en fazla kredi kullandıran, nakit ve gayri nakit anlamda ikinci sıraya yükselmiştir. Daha önce bu noktada 5'inci sıradaydık 2-2.5 yıl önce ancak son dönemlerdeki gayretlerimiz, özellikle finansal dalgalanmanın, çalkantının olduğu bu dönemde ekonomi yönetiminden aldığımız cesaretle de kamu bankası olma sorumluluğumuzu yerine getirmek suretiyle iş dünyasının yanında olduk ve kredi bakiyemiz Türkiye genelinde 380 milyar liraya yaklaşmak suretiyle ikinciliğe çıktık. Bankamızın bilanço büyüklüğü aynı dönemde yüzde 23,2 artışla 430 milyar liraya ulaşmıştır. Bir KOBİ bankası olarak da toplam nakdi krediler içerisindeki KOBİ firmalarına sağlamış olduğumuz kredi payı ise yüzde 40,5'e ulaşmak suretiyle bankacılık sektöründe ortalama rakam olan yüzde 20'nin iki katına yaklaşmıştır. Yani sektör KOBİ'lere toplam kredilerinin 5'te 1'ini kullandırırken Halk Bankası yüzde 40'ını kullandırıyor. Yani her 2.5 liradan 1 lirasını KOBİ'lere aktarmış durumdayız ve bu alandaki pazar payımız yüzde 20'lere çıktı. 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla bankacılık sektöründe tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne yönelik 87 milyar lira nakit, 32 milyar lira gayrinakit olmak üzere yaklaşık 120 milyar liralık bir finansman sağlanarak bu şekildeki bir kredi hacmine sektör ulaşmış durumda. Bankamızın tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne kullandırmış olduğu kredi tutarı ise, 7,7 milyar TL nakit, 5,1 milyar TL gayrinakit olmak üzere toplam 13 milyar liralık bir bakiyeye ulaşmış.""ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN ELHAMDÜLİLLAH BANKAMIZ DİMDİK AYAKTA"Osman Arslan, sanayicilerin Halk Bankası'na olan desteğinin devam etmesini isteyek, "Her zaman davet edebilirsiniz beni ve arkadaşlarımı. Biz, yönetim kurulu olarak, üst düzey yöneticiler olarak tek tek firmanızda sizleri ziyaret edebiliriz. Siz de Halk Bankamıza gereken desteği verdiğiniz bugüne kadar bundan sonra da vermeye devam etmenizi rica ediyoruz. Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor. Çünkü gücünü halkımızdan almakta" dedi.SATIRLA DONURMA KESTİKonuşmaların ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Henefi Öksüz, zirvenin anısına Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a Atatürk portresi hediye etti. Arslan daha sonra satırla ünlü Maraş Dondurması kesti.