'Halk elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi' ile yetiştiricilere katkı

YAZIHAN, MALATYA (İHA) - Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, Yazıhan ve Arapgir ilçelerindeki yetiştiricilerin katıldığı 'Halk elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi' ile ilgili 2022 yılı bilgilendirme, proje kapsamında kuzu küpeleri ve verim kayıt defteri dağıtımı ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda, Islah projesi küpeleri ve verim kayıt defterleri dağıtıldı.

Toplantıya, Yazıhan ilçe Belediye Başkan Vekili Ata Murat, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Yazıhan ve Arapgir Tarım İlçe Müdürleri, ilçe tarım ile birlik teknik personelleri, Islah projesinde ki Arapgirli ve Yazıhanlı yetiştiriciler katıldı.

Ev sahibi olarak bir konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkan Yardımcısı Ata Murat, bu tür etkinliklerine önemine temas ederek, "Bugün burada birliğimiz tarafından düzenlenen küpe dağıtım merasimine katılmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Sezonun tüm çiftçilerimiz adına yetiştiricilerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise yaptıkları proje ile ilgili bilgiler aktırıp, "Çok değerli yetiştiricilerimiz, bugün Halk Elinde hayvan Islah Projesi çalışması için bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. 9 yıldır bu projemiz Yazıhan'da devam etmektedir. Bu projemiz 10. yılına girmiştir. Bu anlamda 2022 yılı içerisinde hayvancılıkla iştigal eden, özellikle bu projede seçkin yetiştiricilerimizin bulunulduğu görevini yerine getiren yapmak isteyen devam etmek isteyen arkadaşlarımız tekrar devam edecektir. Ama görevini yerine getiremeyen arkadaşlarımız bu projeden ayrılacaktır ve güncellemeler yapılacaktır " ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de, müdürlük olarak projelere destek verdiklerini dile getirip, "Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız tarafından ortak yürütülen projeyi, Tarım ve Orman Bakanlığımız her alanda destekliyor. Bu proje için seçilmiş sürü sahiplerinin projeden azami ölçüde istifade edeceklerini umuyorum. Sizlerin sürülerinin kalitesini arttırarak hem yavru veriminin hem de et ve süt verimin artığını gördükleri takdirde farklı insanlarla da bunu yapmaya çalışacaktır. İnşallah bu proje devam eder. Aynı zamanda bu projeyi işletmesinde uygulayan çiftçilerimize bakanlığımızın desteği var. Bu destek bir nebze de olsa hayvancılık yapanların yem ihtiyacını veya diğer giderlerini karşılama imkanı oluyor. Bu da büyük bir avantaj. Ben emeği geçen başta ilçe müdürümüz, şube müdürümüz, birlik başkanımıza ve toplantıya katılan yetiştiricilere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan İhsan Akın, yetiştiricilere Islah projesi hakkında yapmaları gerekenleri genel olarak anlattı.

Yazıhan ve Arapgir ıslah projesi teknik personeli Ayşegül Karakuş, yetiştiricilere sunum yaparak bilgilendirdi.

Programda, birçok yetiştirici kurumlar da yaşadığı sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Çözüm noktasında birebir görüşmeler yapılarak birlik tarafından bu konuların çözüme ulaştırılması noktasında gereğinin yapılacağı söylendi.

Programın sonunda ise 2022 yılı verim kayıt defteri, kuzu küpeleri, el kitapçığı gibi bilgilendirici materyaller dağıtıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi