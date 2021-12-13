Halk Ekmek önlerinde uzayan kuyrukların görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki - Haberler Ekonomi
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Halk Ekmek önlerinde uzayan kuyrukların görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan gıda fiyatlarının ardından son günlerde Halk Ekmek önlerinde vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Maalesef halkımız fakirleşti, bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim" dedi.

Son dönemde artan gıda fiyatlarının ardından Halk Ekmek önlerinde uzun kuyruklar oluşması gündem konusu oldu. Uzayıp giden kuyrukların kameraya alınarak sosyal medyada paylaşılmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi.

Halk Ekmek önlerinde uzayan kuyrukların görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

"GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Bu durumdan memnun olmadığını ifade den İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Sosyal destek bizim için "Alan elin veren eli görmediği" düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim." dedi.

Halk Ekmek önlerinde uzayan kuyrukların görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

"UN 325 LİRA OLDU"

Daha önce yaptığı paylaşımda ise İmamoğlu, un fiyatlarının arttığını ifade ederek " Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yapmıştı.

Halk Ekmek önlerinde uzayan kuyrukların görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı

İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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