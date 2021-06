Haliliye Belediyesinden kan bağışına destek

Haliliye Belediyesi, kan bağışına destek vermek amacıyla Türk Kızılay'ı ile birlikte ortak çalışma yaptı.

Haliliye Belediyesi tarafından kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay'ı ile yapılan görüşmelerin ardından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde, kan bağışı için alan oluşturuldu. Kızılay yetkilileri tarafından gelen vatandaşlara kan bağışının önemi anlatılırken, yapılan kan sayımıyla birlikte uygun olan kişilerden kan bağışı alındı. Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan ve Haliliye Şube Başkanı Mehmet Keskin'in de bulunduğu kan bağışı programına Başkan Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat katıldı. Kan bağışı yapan vatandaşlarla görüşerek, bağış yapmanın önemini anlatan Canpolat, yaptığı açıklamada, "Bizler birçok sivil toplum kuruluşu olduğu gibi Kızılay gibi Türkiye çapında tüm afetlerde veya her türlü yardıma muhtaç hallerde yanımızda duran kurumumuzun bir kuruluşumuzun her türlü etkinliğinde kendilerine destek vermek adına yanlarında yer alıyoruz. Kan verme ile ilgili olarak Haliliye Belediyesi personelleri ve vatandaşlarımızın rahatlıkla bizim buradaki salonumuzda kan vermeleri için yer oluşturduk. Kendileriyle birlikte çalışıyoruz. Şehrimiz için, Kızılay başta olmak üzere şehrin menfaatine bu tip projeler oluşturduk, destekler oluşturduk. Tüm iş ve işlemlere Haliliye Belediyesi olarak yakın ilgi gösteriyoruz. Haliliye Belediyesi personellerimizden Bekir Çatma kardeşimizin kan bağışı ile ilgili olarak Kızılay'ın uzun süreden beridir, sürekli kan veren bir kardeşimiz olduğu için bir madalyası, hediyesi takdimi söz konusu bugünde buna tanıklık ediyoruz. Haliliye Belediyesi personelleri olarak her zaman için vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ahmet İnan başkanımızla birlikte Kızılay değişti, bambaşka bir hale geldi, çok aktif bir hale geldi. İnşallah ilerleyen günlerde daha daha güzel projelerle birlikte kalıcı yatırımlarla birlikte memleketimize hizmet edecektir. Bizlerde Haliliye Belediyesi olarak Kızılay ile çalışmaktan mutlu olduğumuzu ifade eder, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan'da Haliliye Belediyesine misafir ettikleri ve destekleri için teşekkür etti.

Açıklamaların ardından 35 defa kan bağışı yaptığı için Kızılay tarafından ödüllendirilen Haliliye Belediyesi personellerinden Bekir Çatma'ya, ödülünü Canpolat taktim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı