Halil Mutlu, Gaziantepli Genç Sporcularla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde" projesi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu ile genç sporcuları buluşturdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Halil Mutlu, "Şampiyonların İzinde" projesi kapsamında, Gaziantepli sporcularla deneyimlerini paylaştı.

Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında "bağımlılık, bağımlılığın hayatımıza ve sağlığımıza olumsuz etkileri" konularında farkındalık eğitimi verildi.

Halil Mutlu, eğitimin ardından genç sporculara ve antrenörlere arındırılmış, centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemini anlattı. Hayatından önemli örnekler veren eski milli halterci, "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkanlar sayesindedir. İnsanlığımdan hiçbir zaman taviz vermediğim için bugün bu kadar mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mutlu, projeye ilişkin değerlendirmesinde ise şunları kaydetti:

"Yılmadan, usanmadan çalışarak bir yerlere gelebileceklerini aktarmaya çalıştık. Fedakarlıklarımızdan, yaşadığımız zorluklardan bahsettik. İnşallah onlar da bu tecrübelerden faydalanır. Ülkemize, vatanımıza, milletimize layık, ahlaklı sporcular olurlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da böyle etkinlikler düzenlediği için teşekkür ediyor ve devamını diliyorum."

Halil Mutlu, genç haltercilere günün anısına madalya takdim etti.