Halil Dervişoğlu: "Daha fazlasını yapmalıydık"

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak olan A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu geride kalan 2 maçta daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirterek, "İsviçre karşısında sahadan 3 puanla ayrılmalıyız" dedi.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak olan A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu geride kalan 2 maçta daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirterek, "İsviçre karşısında sahadan 3 puanla ayrılmalıyız" dedi.

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de beklediklerinden farklı bir tabloyla karşılaştıklarını kaydeden Dervişoğlu, "İyi sonuçlar alamadık ve ekip olarak gerçekten çok üzgünüz. Oynayacağımız bir maçımız daha var ve şimdi o maça odaklandık. Taraftarımızın da desteğini aldık, bu fırsatı değerlendirmeliydik ama yapamadık. Bence daha fazlasını yapmalıydık. Telafi etmemiz gereken çok şey var. O yüzden takım olarak küçük bir şansımız olsa da yüzde 100'ümüzü İsviçre maçında vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz. Bu nedenle sahadan galip ayrılmalıyız. Bu maçta her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bizi destekleyenlerden özür dileriz"

Milli Takım'ın genç bir ekip olduğunun ve deneyimlerinin sadece bu turnuvayla sınırlı tutulmaması gerektiğinin altını çizen Halil Dervişoğlu, "Gelecek yıl Dünya Kupası var, başka oyunlar var. Buradaki genç takımın devam etmesi ve sonraki turnuvalarda iyi sonuçlar alması gerekiyor. Bu güzel sonuçları alacağız ve genç oyuncularımız en iyi kulüplere katılmaya devam edecekler" diye konuştu. Bakü'de ciddi bir taraftar desteğini arkalarında hissettiklerini de kaydeden genç futbolcu, "Bizi burada olsun olmasın destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyorum. Yine de az olan şansımızı kullanabilmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı