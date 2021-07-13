Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu

Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

OSMEK bünyesinde açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar, 590 saatlik eğitimleri sonunda sertifika sevinci yaşadı.

OSMEK bünyesinde açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar, 590 saatlik eğitimleri sonunda sertifika sevinci yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yedi dağın çiçeği desenini 'Hereke' halısına dokuyan kursiyerleri tebrik etti.

'Sosyal Belediyecilik' alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, pandemi sürecinde aldıkları telafi eğitimleriyle dönemlerini başarıyla tamamladı. Dokumasından kesimine kadar her ilmeğinde el işçiliği barındıran Hereke'nin inceliklerini öğrenen kursiyerler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Bizler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sanattan spora, sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz OSMEK kurslarımızı tedbirli bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi döneminde 2 bin vatandaşımız kurslarımızdan istifade etti. Özellikle ev hanımlarımız, unutulmaya yüz tutmuş halıcılık eğitimlerimize yoğun ilgi gösterdi. Halı dokumak sabır işidir. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi kutluyorum. Elinize, emeğinize sağlık" dedi.

Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse ise Osmangazi Belediyesi ile güç birliği yaptıklarını belirterek, "17 farklı kurs merkezinde faaliyet gösteriyoruz. Bu kurs merkezlerinde kaliteli ve üst düzey eğitimler veriyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, elbirliğiyle daha fazla kişiye ulaşacağız" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halıcılık kursiyerlerine sertifikalarını takdim etti. Ayrıca Dündar, kursiyerlerin el emeği göz nuru dokudukları Hereke halıları yerinde inceledi. - BURSA

Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu
Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Süleyman Soylu Mustafa Varank Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş İlyas Tetik Petek Dinçöz
Spor Arda Turan Burak Elmas Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:34:40. #1.14#

title