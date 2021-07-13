Halıcılık kursiyerleri sertifikalarına kavuştu

OSMEK bünyesinde açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar, 590 saatlik eğitimleri sonunda sertifika sevinci yaşadı.

OSMEK bünyesinde açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar, 590 saatlik eğitimleri sonunda sertifika sevinci yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yedi dağın çiçeği desenini 'Hereke' halısına dokuyan kursiyerleri tebrik etti.

'Sosyal Belediyecilik' alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, pandemi sürecinde aldıkları telafi eğitimleriyle dönemlerini başarıyla tamamladı. Dokumasından kesimine kadar her ilmeğinde el işçiliği barındıran Hereke'nin inceliklerini öğrenen kursiyerler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Bizler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sanattan spora, sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz OSMEK kurslarımızı tedbirli bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi döneminde 2 bin vatandaşımız kurslarımızdan istifade etti. Özellikle ev hanımlarımız, unutulmaya yüz tutmuş halıcılık eğitimlerimize yoğun ilgi gösterdi. Halı dokumak sabır işidir. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi kutluyorum. Elinize, emeğinize sağlık" dedi.

Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse ise Osmangazi Belediyesi ile güç birliği yaptıklarını belirterek, "17 farklı kurs merkezinde faaliyet gösteriyoruz. Bu kurs merkezlerinde kaliteli ve üst düzey eğitimler veriyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, elbirliğiyle daha fazla kişiye ulaşacağız" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halıcılık kursiyerlerine sertifikalarını takdim etti. Ayrıca Dündar, kursiyerlerin el emeği göz nuru dokudukları Hereke halıları yerinde inceledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı