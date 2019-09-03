Haliç Şadan Kalkavan Turnuvası'nda şampiyon Türkiyemspor

03.09.2019 16:33

Haliç Kulübü tarafından Türk futbolunun efsane isimlerinden Şadan Kalkavan anısına düzenlediği Veteranlar Futbol Turnuvası, Türkiyemspor'un şampiyonluğu ile sonuçlandı.



İstanbul Başakşehir Balat Futbol Sahası'nda 10 takımın katılımıyla 9 Haziran Pazar günü start alan turnuvada Türkiyemspor, geçen yılın da finalisti olan Edirnekapı Tayfun takımını normal süresi 2-2 biten maç sonunda penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Profesyonel futbol yaşamından bilinen 50 yaş üstü pek çok ünlü eski futbolcunun oluşturduğu takımlar toplam 47 maçta karşı karşıya gelirken, üçüncülüğü Balat Güvenspor, dördüncülüğü Mecidiyeköy takımları elde etti.



Turnuva sonunda şampiyon olan Türkiyemspor'a kupası televizyon yorumcusu Haldun Domaç, ikinci olan Edirnekapı takımına kupası Haliç kulübünün eski oyuncularında Erhan Çipa, üçüncü olan Balat Güvenspor'a kupası İstanbul Milli Eğitim eski Müdürü Ata Özer tarafından verildi.



Dostlukların pekiştirilmesi ve geçmişte karşılıklı futbol oynayan pek çok oyuncunun bir araya getirilmesini amaçlayan, Haliç kulübünün organizasyonunda gerçekleşen turnuvaya bu yıl İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasından Türkiyemspor, Sarıyer, Üsküdar, Bozkurt, Mecidiyeköy, Doğan Yıldız, Güvenspor, Edirnekapı Tayfun, Gaziosmanpaşa ve Haliç kulüpleri katıldı.



Haliç Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzktoklusu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Lütfullah Şakar, yaptıkları açıklamada, "Haliç ve Türk futbolunun önemli bir değeri olan Şadan Kalkavan'ın anısını yaşatmak adına düzenlediğimiz bu turnuvaya her yıl ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvanın dostluk içinde son bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 2.5 ay boyunca turnuvada mücadele eden tüm takım ve oyuncular ile turnuvayı takip eden basın mensupları ve taraftarlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca organizasyonda görev yapan Derya Uzunöner, Kenan Şahin, İrfan Ertürk, Ahmet Altınçekiç'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA