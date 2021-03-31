Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar açık mı? İstanbul'da halı sahalar için yeni karar

Halı sahalar için İstanbul'da farklı karar çıktı. Kabine Toplantısı sonrası "alı sahalar açıldı mı? Halı sahalar açık mı?" soruları gündeme geldi. Toplantı sonrası İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre halı sahaların belirli saatlerde faaliyet gösterebileceği bildirildi. İşte halı sahalar için uygulanacak yeni kararlar...

Yasaklar ve normalleşme ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Halı sahalar açıldı mı? Alınan yeni normalleşme kararlarının arasında halı saha ve yüzme havuzları da var mı? İşte son dakika kararlar.

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

Halı sahaların durumu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve risk grubuna göre bazı illerde açılması kararlaştırılan halı sahalar için yeni karar verildi. İstanbul Valiliği'nin kararıyla 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da kısıtlama kaldırıldı ve bu tür iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı sahalar çalışabilecek.

İSTANBUL'DA HALI SAHALAR AÇILDI MI?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre; daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine izin verildi.

Açıklamada, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde? yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine izin verildiği aktarıldı.

Kademeli normalleşme sürecinde halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu. Çok yüksek risk grubu olarak sınıflandırılan 'kırmızı' kategorideki kentlerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacaktı.

Bugün İstanbul Valiliği'nin kararıyla 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da kısıtlama kaldırıldı ve bu tür iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi.