HALDE KASALARCA KABAĞI ÇÖPE DÖKEN KİŞİ: KABAKLAR ÇÜRÜMÜŞTÜ, YARDIM İSTEDİLER
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HALDE KASALARCA KABAĞI ÇÖPE DÖKEN KİŞİ: KABAKLAR ÇÜRÜMÜŞTÜ, YARDIM İSTEDİLER

HALDE KASALARCA KABAĞI ÇÖPE DÖKEN KİŞİ: KABAKLAR ÇÜRÜMÜŞTÜ, YARDIM İSTEDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü.

ATAŞEHİR'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen  Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.

Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı.  Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HALDE KASALARCA KABAĞI ÇÖPE DÖKEN KİŞİ: KABAKLAR ÇÜRÜMÜŞTÜ, YARDIM İSTEDİLER - Haberler
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