Hakkari'de SOGEP'e sunulan 2 projeye onay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı SOGEP başvuru sonuçları açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı SOGEP başvuru sonuçları açıklandı. Hakkari Valiliğinin sunduğu yaklaşık 6 milyon 100 bin TL maliyetli iki ayrı proje desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları ilan edildi. Hakkari Valiliği İl Proje Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanarak Hakkari İl Özel İdaresi adına başvurulan "Hakkari Tekstilkent" projesi ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Risk altındaki gençlerin Meslek Edinerek sosyal entegrasyonlarının sağlanması" projesi Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından destek almayı hak kazandı.

Hakkari Valiliği tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan 'Hakkari Tekstilkent' projesinin bütçesi 4 milyon 800 bin TL bu proje 2 milyon 500 bin TL tutarında hibe desteği sunulacak. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Risk altındaki gençlerin Meslek Edinerek sosyal entegrasyonlarının sağlanması' projesinin ise 1 milyon 300 bin TL bütçeli olup bu projeye de 1 milyon TL hibe desteği verilecek.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Sosyal Medya hesabından 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülen 2020 Yılı SOGEP başvuru sonuçları açıklandı. Valiliğimiz tarafından hazırlanarak sunulan iki projemizde destek almaya hak kazanmıştır. Hakkarimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hakkari Valiliği Proje Birimi Sorumlusu ve Sanayi Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, büyük emek vererek hazırlanan iki projenin onay almasının kent için çok önemli olduğunu belirterek, projelerin kabul edilmesinde yoğun mesai harcayan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA