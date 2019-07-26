Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi." denildi. Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA
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