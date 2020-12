Hakem kararlarına isyan eden Ali Koç'tan devrim gibi öneri: Milli Piyango gibi belirleyelim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve son dönemde gündeme gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Konuşmuyoruz diye eleştiri alıyoruz ama biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Enteresan bir yaz geçirdik. Limitler, FFP sınırları ve imkanlarımız neticesinde güzel bir yaz geçirdik. Erol Hoca, Emre Belözoğlu, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'a teşekkür ederim. Olumlu işler çıkardılar. Önemli olan sahadaki performans.

Mümkün olduğu kadar polemik, kavga ve kısır çekişmelerin dışında kalmak istiyoruz. Hakem sorunu kısır çelişki değil. Hakemlik sorunu kısır bir çelişki. Bizim dışımızda gelişen olaylar, bizi bu işin içine çekiyor. Maalesef bu sene erken başladı.

"ORTADA CİDDİ BİR SIKINTI VAR"

Bazı kararlar kasıtlı, bazıları hakem hatası. Bu yaşananlar bizi endişelendiriyor. Biz sesimizi çıkartmıyoruz ama taraftarın sesi ortada. Ciddi bir sıkıntı var.

"DOĞRANIRKEN KİMSE KONUŞMADI"

Geçen sene 20. hafta şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonraki 7 maçta 21 puanının 3'ünü alabildik. Sonrasında neler yaşandığını biliyorsunuz. 'Önce Fenerbahçe'yi doğradılar, şimdi başkalarını doğruyorlar' dediler. Biz doğranırken kimse konuşmadı.

"STANDARTSIZLIK VAR"

Bu sene kazanıyoruz ama bizi rahatsız eden bir standartsızlık var. Ayrıca VAR kararlarında standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe'ye özel değil. Antalyaspor, Sivasspor ve bazı kulüplerimiz de serzeniş içerisinde.

"SAHADA KAZANILMIYOR ALGISI ÜZÜCÜ"

Türkiye'de bir hakem krizi var. Bu sezona has, bu TFF'ye has, bu MHK'ya has bir durum değil. Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içerisinde kazanılmıyor algısı var. Bu üzücü bir durum. Çoğu insan inanıyor. Ben inanmıyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmeliyiz. Devrim neticesinde adımlar atmalıyız.

"KAOSA SÜRÜKLÜYORLAR"

Hakemler üzerinde Fenerbahçe ve Türk futbolu kaos sürükleniyor. Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü maç yönetmek daha da zor! Bu kadar hata gerçekten meslekten daha zor.

"İNŞALLAH HAKEM ATAMALARI KASITLI DEĞİLDİR"

Sıfır hata kolay değil ama bu hatalar minimize edilmeli. İnsan olduğu yerde hata olur. Bu teknoloji iyi kullanılırsa hatalar düşer ama bunu da kullanan insanlar. Geçen sene Kayserispor maçında 3 pozisyonda VAR'a bile gidilmedi. O maçta VAR kimdi? Tugay Kaan Numanoğlu! Beşiktaş maçının hakemi! Orta hakem kimdi? Arda Kardeşler! Denizlispor maçının VAR hakemi! İnşallah bunlar kasıtlı değildir.

Artık bunlar gizli kalmıyor. Tek tek pozisyonlara girmek istemiyorum ama bilmek istiyorum! Açıklasınlar, 'Futbolcunuz yalan söylüyor, oyuncunuz hakaret etti' desinler! Hakem puanlarını açıklasınlar! Bu hakem bir hafta mı maç almayacak? Ne olacak? Açıklasınlar!

"DEĞİŞİK GÜÇ ODAKLARI VAR"

Biz de genç hakem istiyoruz, hakemlerin niyetini sorgulamak istemiyoruz ama hakem camiasında değişik beklentiler, güç odakları olduğunu tüm eski hakemler televizyonlarda söylüyor. Bunlar ne kadar hurafe bilmiyorum ama gerçek şu ki sıkıntı var!

"JOSEF'E KIRMIZI VERMEYEN HAKEM BU İŞİ YAPMASIN"

Derbiye genç hakem atandı, cesur bir karar. Yapılan baskılar sonucu hakem maçı katletti. Yediğimiz ikinci golden önce faul var. Josef de Souza'yı tanırım iyi bir insandır, kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama karate yaptı, sarı kart gördü. O pozisyona kırmızı vermeyecek orta hakem, orta hakemi izlemeye çağırmayan VAR, bu işi yapmamalı.

"ETRAFTA KONUŞULAN DEDİKODULAR"

TFF'ye, MHK'ye soruyorum, ortada bir kriz var mı, yok mu? Etrafta konuşulan dedikodular, şikayetçi takım sayısı... "Evet ortada bir kriz var, kriz masası kuracağız ve çözüme ulaşacağız" denirse, destek olacağız. "Sıkıntı yok" denirse, Fenerbahçe olarak biz de yolumuzu buna göre çizeceğiz.

"SERDAR TATLI ÇIKSIN ANLATSIN"

Bunu açıkça belirtmek istiyorum. Eski yıllanmış hakemlerde sıkıntı var! MHK taktik değiştirdi, genç hakem kullanmak istiyorlar, biz de bunu destekliyoruz. Serdar Tatlı çıkıp anlatsın, kriz var mı? MHK Başkanı ne kadar dürüst olursa olsun tek başına bir şey yapamaz. Altta neler dönüyor? Hakem atamaları nasıl oluyor? Notlar nasıl veriliyor? Bunları değiştirebilir miyiz, şeffaf yapabilir miyiz?

"AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ VAR"

Bir gözlemci maçı seyrediyor, oturduğu yerden yedek kulübesi ve taç çizgisi gözükmüyordu. Maçta olaylar yaşandı, bir insan ve iki gözü var. Ne kadar her şeyi görebilir. Form dolduruyor, sisteme giriliyor ve sonra puan veriliyor. İki gözlemci olsun, iki form doldurulsun ve hakemin notu böyle verilsin. Bunlar da açıklansın. Bunlar açıklanmazsa, ahbap-çavuş ilişkisinin önüne geçemeyiz.

"DEVRİMSEL REFORM LAZIM"

Biz bu konuyu aşacaksak devrimsel reform lazım. Şikayetimiz var ve çözüm öneriyoruz. Hakem performansı ölçme şekli değiştirilsin.

"MİLLİ PİYANGO GİBİ HAKEMLERİ BELİRLESİNLER"

Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmıyor. Milli piyango çekilişi gibi TV'de canlı olarak hakemleri belirlesinler! Bunun ne zararı olabilir? Sakıncası varsa açıklasınlar. Bu kaotik ortam bu şekilde sürdürülemez. Bu kafayla buraya kadar gidebiliriz. Her sene geriye gidiyoruz, bunları çözmemiz lazım. Keşke Kulüpler Birliği olarak da buna kafa yorsak. "Şampiyon olacak takım saha dışında da etkin olacak" algısını yıkalım.

"YOK ALİ KOÇ'UN İŞÇİSİ, YOK DİLMEN SEZONU"

Sürekli algı yapılıyor. Geçen sene 'MHK Başkanı, Ali Koç'un işçisi' dediler. Bu sene "Rıdvan Dilmen sezonu" dediler. Bu algıyı yapanlar, geçen sene aynı algıları yapanlar. Bu algı sonrası hakemin art niyeti olmasa bile "Bu algının parçası olmayayım, ters karar vereyim" diyor olabilir.

"74 BİN KİŞİ İÇERİSİNDEN ARAŞTIRDIK"

Geçen derbide hakemin Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yönetici olduğu söylendi. Herhangi biriniz araştırma yaptı mı? Biz deli saçması olarak baktık ve yine de araştırdık. 74 bin kişinin içinde araştırdık ama çıkmadık. Yan sanayi, taşeronlara bakalım dedik. 200-300 bin kişiye bakmak da kolay değil. Söz konusu hakemin çalıştığı yerlere baktık, muhasebeci kendisi... Bizimle hiçbir iş ilişkisi olmamış. TFF'ye dedik ki 'Ya hakemi değiştirin ya da açıklama yapın.' 'Tamam' dediler, sonra da 'Hakemle konuştuk, gerek yok' dediler. Bence yanlıştı.

"BUNA ORTAK OLANLARI DA AYIPLIYORUM"

Babasının Fenerbahçe'de futbolcu olduğu söylendi. Babası Malatyaspor'da oynamış. Babası, bizim şirketlerimizden birinde çalışıyormuş! Bizler mış'lı, miş'li algı yaratmamalıyız. Kazanmak için her şey mübahtır olayı doğru değil. Kavga etmiyormuşum, yumruğumu masaya vurmuyormuşum... Vurunca ne oluyor? Bu algıya ortak olanları ayıplıyorum. TFF de bir açıklama bile yapmadı.