Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Sergen Yalçın (3) - Haberler
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Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Sergen Yalçın (3)

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında oynadıkları GZT Giresunspor karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında oynadıkları GZT Giresunspor karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi. (3)

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Sergen Yalçın (3)

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Sergen Yalçın (3)

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Sergen Yalçın (3)

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AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri

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