Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Sergen Yalçın (3)
AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında oynadıkları GZT Giresunspor karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında oynadıkları GZT Giresunspor karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenledi. (3)