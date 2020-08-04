Hakan Çalhanoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hayatı ve futbol kariyeri
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Hakan Çalhanoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hayatı ve futbol kariyeri

Son dönemlerde Milan'da adeta fıtınalar estiren Hakan Çalhanoğlu son 11 maçta doğrudan 14 gole katkı sağladı. Yaptığı Galatasaray açıklamasının ardından tekrar gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında detaylar haberimizde...

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hayatı ve futbol kariyeri
04.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:05

Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylılar için "İnşallah bir gün buluşacağız." açıklamasında bulundu. Heyecanlanan Galatasaraylılar Hakan Çalhanoğlu'un futbol kariyerini merak etti. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu 8 Şubat 1994 Mannheim, Almanya doğumlu oyun kurucu (orta saha) pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye millî takımında oynamaktadır.

Hakan Çalhanoğlu doğum tarihi : 8 Şubat 1994

Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında : 26 yaşında

Hakan Çalhanoğlu aslen nereli : Aslen Bayburt'lu (Almanya doğumlu)

Hakan Çalhanoğlu boyu kaç : 1,78 m

Hakan Çalhanoğlu kilosu kaç : 76 kg

Hakan Çalhanoğlu mevkisi ne : Orta saha (oyun kurucusu)

Hakan Çalhanoğlu forma numarası : 10

Hakan Çalhanoğlu burcu ne : Kova

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNADIĞI TAKIMLAR VE ATTIĞI GOLLER

Futbol kulüplerinde:

2001 - 2009 : Waldhof Mannheim (Altyapı)

2009 - 2011 : Karlsruher (Altyapı)

2011 - 2013 : Karlsruher (50 maçta 17 gol 15 asist)

2013 - 2014 : Hamburg (32 maçta 11 gol 4 asist)

2014 - 2017 : Bayer Leverkusen (79 maçta 17 gol 18 asist)

2017 - 2020 : Milan (89 maçta 12 gol 12 asist)

2019 - 2020 (Bu sezon Milan'da) : 35 maçta 9 gol 9 asist

Milli Takımda:

2010 :Türkiye U-16 (6 maçta 1 gol)

2010 - 2011 : Türkiye U-17 (11 maçta 1 gol)

2011 - 2013 : Türkiye U-19 (15 maçta 5 gol)

2012 - 2013 : Türkiye U-20 (13 maçta 1 gol)

2012 : Türkiye U-21 (2 maçta 0 gol)

2013 - Günümüz : Türkiye (47 maçta 10 gol 5 asist)

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hayatı ve futbol kariyeri

HAKAN ÇALHANOĞLU FUTBOL KARİYERİ

Altyapı Kariyeri:

Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

Karlsruher SC Kariyeri:

2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı. 11 Mart 2012'de sözleşmesi 2016'ya kadar uzatıldı. O sezon 12 lig maçında forma şansı buldu. Play-out maçları oynayan takım 3. Lig'e düştü.

2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. 5 gün sonra kariyerinin ilk DFB-Pokal maçında yeni takımı Hamburger SV karşısında oynadı ve rakiplerini 4-2 elerlerken, bir asist yaptı. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

Hamburg SV Kariyeri:

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Bir hafta sonra Schalke 04 ile oynanan Bundesliga 1. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı. 31 Ağustos 2013'te Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha kaydetti.

Bayer 04 Leverkusen Kariyeri:

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde takımının Kopenhag karşısında 4-0 kazandığı maçta kaydetmiştir. Oyun zekası ve frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çekmiştir. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikayet etmiş FIFA'nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştır.

AC Milan Kariyeri:

2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çalhanoğlu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Son dönemlerde Milan ile büyük işler yapan Hakan Çalhanoğlu, son çıktığı 11 maçta 6 gol 8 asistlik performansla oynadı.

Milli Takım Kariyeri:

Çalhanoğlu, Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.

Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Grup maçlarının hepsinde sahaya ilk 11'de çıkarken 1 gol kaydetti. 2. Tur elemelerinde Fransa karşısında da forma giydi ancak rakiplerine elenip turnuvaya veda ettiler.

13 Ağustos 2013'te U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez forma giydikten sonra 31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılmıştır. Almanların da baskı yapmasına rağmen Türk millî takımını seçmiştir Türk millî takımında oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu söylemiştir.

Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu. Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında bir tanesi frikikten olmak üzere iki gol atmıştır. Daha sonra Çek Cumhuriyeti ile oynanan 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bir gol atmış bu da a millî takım seviyesinde resmi maçlarda attığı ilk gol olmuştur. Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında frikikten gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Dünya Kupası Elemeleri 2. maçında penaltıdan 1 gol ve bir tane de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu a millî takım formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştır.

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