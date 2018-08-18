Hakan Balta, Futbol Kariyerine Nokta Koydu
11 sene boyunca Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra başka bir kulüple anlaşmayan Hakan Balta futbolu bıraktığını açıkladı.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hakan Balta, aktif spor yaşantısını noktaladığını açıkladı.
Futbol hayatına nokta koyduğunu açıklayan Hakan Balta, "Altı yaşında başladığım aktif futbol hayatıma bugün son veriyorum. Oynadığım CSV97, SCSiemensstadt, Reinickendorfer Füchse, Hertha BSC, Vestel Manisaspor,T ürk Milli Takımı ve Galatasaray kulübüne sonsuz teşekkür ederim" dedi.
Galatasaray ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hakan Balta, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbol kariyerine nokta koyduğunu belirtti.
Balta, "Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray'ın yeri tabii ki apayrı. On bir senede burada kazandığım başarılardan ziyade benim için her zaman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere saha içinde ve dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek hep önceliğim oldu. Birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün kulüp çalışanlarına da her şey için minettarım" ifadelerine yer verdi.
"BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI EN GÜZEL ANILARIMDA"
Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği yıllardan söz eden Balta, açıklamasını şu şekilde noktaladı: "Karşılıklı oynadığım arkadaşlara ve kulüplere de teşekkür ederim. Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde her zaman arkamdaydılar. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler.. ve gelelim sizlere... Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında 'İyi ki buradayım' dedirten Galatasaray taraftarı. Geriye dönüp baktığımda tüm güzel anılarımda sizler varsınız. Yarın sizlere statta sadece Galatasaray'ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim. Biliyorum ki, hep bir arada olacağız. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin..."
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Fenerliyim ama bu adami cok severdim , euro 2008 in en onemli mimarlardan biri, basarilarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun aslanim gercekten adam gibi adamsin. Sag dediler oynadin sol dediler oynadin ortada dediler oynadin gikin cikmadi. Durusunla karakterinle nasil bir aslan parcasi oldugunu gosterdin takim kotu oynadi sesimizi sana cikarmadik takim iyi gitti bagrimiza bastik boyle seyler oldugu surece problem olmaz ama tarik tolga ve daha bir kac oyuncunun yaptigi seyleri yapmadin para konusunda hic zorluk yapmadin ne dedilerse yaptin hakkimiz helal olsun kardesim sende hakkini helal et dedigin gibi sadece futbolcu olarak veda ediyorsun bende inaniyorum Galatasaray sana gereken vefayi saygiyi gosterecektir ve bizlerde elbette.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğru fışır fışır etmedin helal sana yolun açık olsun kardeşim.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır