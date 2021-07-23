Haji Wright, FTA Antalyaspor'da
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Haji Wright, FTA Antalyaspor'da

Haji Wright, FTA Antalyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li oyuncu Haji Wright ile resmi sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li oyuncu Haji Wright ile resmi sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sabri Gülel katıldı. Haji Wright, kendisini satın olma opsiyonuyla kiralık olarak kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi imzayı attı.

Gülel: "İnce eleyip sık dokuyoruz"

Törende konuşan Başkan Vekili Sabri Gülel, güzel bir bayram gününde FTA Antalyaspor için bir imza töreninde daha bir araya gelindiğini belirterek, "Türkiye özel bir ülke ve Antalya'mız Türkiye'nin, Antalyaspor'umuz da Süper Lig'in gözbebeği. Biz FTA Antalyaspor yönetimi olarak özel bir çalışma sergiliyoruz. Taraftarlarımız transferde geciktiğimizi düşünebilir ama ince eleyip sık dokuyan bir futbol şubemiz ve onlara da destek veren bir yönetimimiz var. Yeni santrforumuz aramıza Danimarka'dan katıldı. Satın alma opsiyonlu 1 yıllık bir kiralama sürecimiz var" dedi.

Antalya'da başarılı olacak

23 yaşındaki futbolcuyu uzun zamandır takip ettiklerinin altını çizen Başkan Vekili Sabri Gülel, "Hem genç hem güçlü, hem de her takım için özel bir futbol yeteneğine sahip. Umuyorum ki güzel Antalya'mızı sevecek ve burada ayrılmak istemeyecek. Bu sezon çok başarılı olacak. Kendi kulübünde geçen sene 13 gol attı. Ben burada daha fazlasını bekliyorum. Kendisine aramıza hoş geldin diyorum" diye konuştu.

Wright: "Antalya'da olmaktan mutluyum"

ABD'li futbolcu da henüz yeterince Türkçe kelime öğrenememiş olsa bile Antalya'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Wright, "Transferimi gerçekleştiren ve bana bu fırsatı veren, başkanımız, yönetimimiz, Aytaç Altay ve kulüpte görev yapan herkese sıcak karşılamaları için çok teşekkür ediyorum. Antalyaspor'da olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atıldı ve Haji Wright Antalyaspor ile birlikte Afyon kampına hareket etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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