Hafta sonu yasakları kalktı mı? Kısıtlamalar devam edecek mi? 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre hafta sonu kısıtlamalar devam edecek mi?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Vatandaşlar 1 Mart Kabine Toplantısı kararları nelerdir merak ediyor. Kararlar arasında hafta sonu kısıtlaması, ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitim, restoran, lokanta ve kafelerdeki son durum, halı sahalarda yasak devam edecek mi gibi konular yer alıyor.

Hafta sonu yasakları kalktı mı? 1 Mart Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre hafta sonu kısıtlamalar devam edecek mi? Hafta sonu kısıtlamalar devam edecek mi? Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı? Detaylar haberimizde.

HAFTA SONU KISITLAMASI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.