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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yukarısoku mahallesi 721. Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emir Gökdemir idaresindeki 14 GC 621 plakalı araç ile Seçkin Otlu idaresindeki 34 VT 3597 hafif ticari Yukarısoku mahallesi 721. Sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gökdemir idaresindeki otomobil elektrik direğine çarparak devirdi. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

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