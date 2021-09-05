Hacılar Belediyesinden büyük fırsat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacılar Belediyesinden büyük fırsat

Hacılar Belediyesinden büyük fırsat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 14 adet sanayi arsası, düzenlenecek açık teklif usulü ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 14 adet sanayi arsası, düzenlenecek açık teklif usulü ihale ile satılacak. İhale, 8 Eylül Çarşamba günü belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Karpuzsekisi Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde 14 adet sanayi arsalarının ihalesinin 8 Eylül Çarşamba günü saat 14: 00'de belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gelirlerin yatırıma dönüşeceğini söyledi.

Arsaların 2886 sayılı Kanun'un 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışa sunulacağını belirten Özdoğan, 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak ihale de arsalar için yüzde 25 peşin ve 10 ay taksit imkanı bulunduğunu hatırlattı. İhale ile ilgili tüm bilgilerin www.hacilar.bel.tr adresinden temin edilebileceğini ifade eden Başkan Özdoğan, ihalenin kaçırılmayacak büyük bir fırsat olduğunu ve elde edilen gelirlerin yatırıma dönüşeceğini belirterek, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediyesinden büyük fırsat
Hacılar Belediyesinden büyük fırsat
Hacılar Belediyesinden büyük fırsat
Hacılar Belediyesinden büyük fırsat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Yaşar Güler Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Derya Baykal Derya Şensoy Rasim Öztekin
Spor Cristiano Salih Uçan Umut Meraş Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hacılar Belediyesinden büyük fırsat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 08:50:48. #1.14#

title