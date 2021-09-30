Hacettepe Teknokent 'Ülkeler ve Fırsatlar' programına Macaristan ile devam etti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hacettepe Teknokent "Ülkeler ve Fırsatlar" programına Macaristan ile devam etti

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Hacettepe Teknokent

Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Macaristan ile Türkiye arasındaki birlikteliğin daha da güçlenerek ilerlemesini ve verimli çalışmalara dönüşmesini umut ettiğini ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Macaristan ile Türkiye arasındaki birlikteliğin daha da güçlenerek ilerlemesini ve verimli çalışmalara dönüşmesini umut ettiğini ifade etti.

Güran, yazılı açıklamasında, Hacettepe Teknokent tarafından düzenlenen "Ülkeler ve Fırsatlar" programı kapsamında, Ar-Ge firmalarının çeşitli ülke temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Ar-Ge firmalarının ihracat odaklı ticarileştirmek istedikleri ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını da ifade eden Güran, program dahilinde Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i konuk ettiklerini belirtti.

Macaristan ile Türkiye halklarının birbirlerine sıcak ilgileri olduğunu belirten Güral, "Diyalog ve fırsatlar önemli. Bu birlikteliğin daha da güçlenerek ilerlemesini ve verimli çalışmalara dönüşmesini umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki de Hacettepe Üniversitesinin ana kurucu ortaklığıyla bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak, yerli ve milli üretimi teşvik etmek, ülkenin adını dünyada duyuracak Ar-Ge süreçlerine destek olmanın yanı sıra çıkan ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlamak için büyük gayretle çalıştıklarını bildirdi.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i 'Enflasyonun artmasından' endişeli

Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli

 Avrupa'dan 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi

Avrupa'dan 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi

 Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler

Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Tunç Soyer Mehmet Nuri Faik Öztrak
Magazin Gülşen
Spor Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Mahmut Özer Olaf Scholz Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hacettepe Teknokent 'Ülkeler ve Fırsatlar' programına Macaristan ile devam etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:52:36. #1.12#