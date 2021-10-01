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Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu'nda yeni derslikler açıldı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu'nda yeni derslikler açıldı

Sanayinin ve iş dünyasının gereksinim duyduğu alanlarda eğitim vermesi amacıyla kurulan Hacettepe ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılı ve yeni dersliklerin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Sanayinin ve iş dünyasının gereksinim duyduğu alanlarda eğitim vermesi amacıyla kurulan Hacettepe ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Meslek Yüksek Okulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılı ve yeni dersliklerin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

ASO 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, törene, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Binal ile diğer yetkililer katıldı.

Burada konuşan Özdebir, dünyadaki en kıymetli varlığın insan olduğunu aktarırken, "İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar. Sanayiciler olarak, okulda iyi bir akademik eğitim vermek yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istiyoruz. Küresel yarışta firmalarımızın var olabilmesi için bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tütek de üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için tüm üniversitelerle ortak çalışmalar yaptıklarını bildirerek, "Okulumuz öğrencilerinin iş dünyasını daha yakından tanıması, iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarından yola çıkılarak bitirme projelerinin ve derslerin bir kısmının gerçek üretim ortamlarında uygulamalı olarak yapılması gibi çalışmalar hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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