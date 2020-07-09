Habur'da 5 terörist teslim oldu
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
09.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:33
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Şırnak
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Şırnak
Kaynak: DHA