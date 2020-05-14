Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 13 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki haberler Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 13 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'de yayılmasıyla birlikte medyada geniş yer almaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 13 Mayıs Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YEREL BASINDA 52 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 143 bin 114 kişide tespit edildi ve 3 bin 952 kişi hayatını kaybetti. 13 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 52 bin 870 haber yayımlandı, bin 277 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.817 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 887 haberle anasayfada toplamda 23.368 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 77 milyon 537 bin 77 okunma elde ederken, 10 milyon 710 bin 981 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 58 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 13 Mayıs günü 7 milyon 599 bin 733 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 13 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Haberler.com, Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 238 bin 772 haber yapıldı, 28 bin 676haberle anasayfada toplam 155.309 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 586 milyon 33 bin 473 okunma kazanırken, 53 milyon 893 bin 324 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 162 milyon 320 bin 517 okunma sayısı yakaladı.

13 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 18.00 - 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.