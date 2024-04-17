Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir? Tüm zıt anlamlı kelimelere örnekler nedir? Zıt anlamlı sözcükler konu anlatımı ve listesi!

Zıt anlamlı kelimeler nelerdir? Zıt anlamlı kelimeler listesi! Zıt anlamlı sözcükler hangileridir? Boş-Dolu , İnce-Kalın ,Geniş-Dar vb. gibi zıt anlamlı kelimeler nelerdir sizler için araştırdık. Peki, tüm zıt anlamlı kelimeler hangileridir? Zıt anlamlı kelimeler listesi! Zıt anlamlı kelimeler konu anlatımı ve ders notları! Zıt anlamlı kelimeler ders notları sizlerle...

ZIT ANLAMLI KELİMELER NEDİR?

Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Başka bir ifade ile karşıt anlamlı sözcükler olarak da söyleyebiliriz. Mesela en basit şekilde iki tane örnek verelim.

1-) Yeni = Eski

2-) Yaşlı = Genç

Görmüş olduğumuz gibi ilk kelimelerde yeni ve eski var. Bu iki kelime birbirinin zıt anlamlısıdır. Aynı şekilde yaşlı ve genç kelimeleri de zıt anlamlı sözcüklerdir. Anlam açısından birbirinin karşıtı olan durumları ifade ediyorlar. Bu sözcükleri hem okunuş hem de yazılış açısından farklı iken, aynı zamanda anlamları da farklılık gösterir. Herhangi bir kelimenin zıt anlamlısını ifade etmek istediğimiz zaman onun karşı kelimesini kullanırız. Şimdi yeni ve eski zıt anlamlı kelimeleri ele alıp bir cümle kuralım.

"Babasının aldığı gömlek kısa geldi."

"Babasının aldığı gömlek uzun geldi."

İlk cümlede gömlek kısa gelirken, ikinci cümlede ise ona uzun gelmektedir. Yani cümlenin birinde gömlek kısa iken diğerinde ise uzun olduğu anlatılır. Buradan da görüyoruz ki kısa ve uzun kelimeleri zıt anlamları ifade ediyor.

ZIT ANLAMLI KELİMELER NELERDİR?

Bazı kelimeler ve zıt anlamlıları aşağıdaki gibidir:

Kirli = Temiz

Yaşlı = Genç

Aşağı = Yukarı

Şişman = Zayıf

Aç = Tok

Ağır = Hafif

Ucuz = Pahalı

Büyük = Küçük

Boş = Dolu

İnce = Kalın

Geniş = Dar

Parlak = Mat

Pozitif = Negatif

Ödül = Ceza

Sağ = Sol

Sert = Yumuşak

Sıcak = Soğuk

Sık = Seyrek

Aynı = Farklı

Barış = Savaş

Boş = Dolu

Görmüş olduğunuz gibi bu konuda birçok farklı zıt anlamlı kelimeleri kullanmak mümkün. Türkçede daha birçok değişik zıt anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatımızı kolaylaştırır ve aynı zamanda kelimeleri karşılaştırma imkanı sağlar. Gelin şimdi bu zıt anlamlı kelimeler ile farklı cümleler kuralım.

NOT = Bir sözcüğün olumsuzu, zıt anlamlısı değildir.

Örnek:

gelmek-gelmemek : olumsuz halidir.

gelmek-gitmek : zıt anlamlısıdır.

Not = Bir sözcüğün cümledeki kullanımına göre birden fazla zıt anlamı olabilir

ZIT ANLAMLI KELİMELER DİĞER İSİMLERİ NEDİR?

Karşıtanlamlı, zıt anlamlı ya da antonim, anlamları birbirinin tersi olan sözcükleri tanımlamakta kullanılan bir terim. Kavram hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Edebiyatta karşıtanlamlı sözcükler birlikte kullanılarak tezat sanatı yapılır.

Zıt anlam diğer isimleri : Karşıtanlamlı, Antonim