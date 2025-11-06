Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak.

  • Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi 28 takımın katılımıyla gerçekleşti.
  • 4. eleme turunda 19 takım grup aşamasına yükselecek.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor doğrudan grup aşamasında yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

KURA ÇEKİMİNDE 28 TAKIM YER ALDI

Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
  • Yalova FK 77-Gaziantep FK
  • Boluspor-Kahta 02
  • İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
  • Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
  • Muğlaspor-Sipay Bodrum FK
  • Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor
  • Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor
  • Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
  • Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
  • ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
  • Fethiyespor-Bandırmaspor
  • Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
  • Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor
  • Sakaryaspor-Gençlerbirliği
  • Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
  • Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
  • Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor
  • Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.