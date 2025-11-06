Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak.
- Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi 28 takımın katılımıyla gerçekleşti.
- 4. eleme turunda 19 takım grup aşamasına yükselecek.
- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor doğrudan grup aşamasında yer alacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.
KURA ÇEKİMİNDE 28 TAKIM YER ALDI
Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
- Yalova FK 77-Gaziantep FK
- Boluspor-Kahta 02
- İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
- Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
- Muğlaspor-Sipay Bodrum FK
- Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor
- Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor
- Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
- Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
- ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
- Fethiyespor-Bandırmaspor
- Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
- Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor
- Sakaryaspor-Gençlerbirliği
- Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
- Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
- Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor
- Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük