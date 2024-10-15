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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turu ile devam ediyor. Bu turda yapılacak olan eşleşmeler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi ve açıklandı. Peki, ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri açıklandı mı? İşte detaylar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur kura çekiminde, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri hazır bulundu. Bu yıl turnuvada önemli bir değişiklik yapılarak eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri merak ediliyor. ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

  • Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor
  • Silivrispor-Bellona Kayserispor
  • Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor
  • Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor
  • Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi
  • İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor
  • 52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor
  • Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor
  • Muşspor-İnegölspor
  • Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor
  • Adanaspor-Çorluspor 1947
  • Edirnespor-Batman Petrolspor
  • Osmaniyespor-Serik Belediyespor
  • Somaspor-Belediye Kütahyaspor
  • Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor
  • Sarıyer-Niğde Belediyespor
  • Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK
  • Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı
  • Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor
  • Karacabey Belediyespor-Amasyaspor
  • Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor
  • Bornova 1877-Fethiyespor
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
  • 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor
  • Belediye Derincespor-Tire 2021 FK
  • Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor
  • Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969
  • Fatsa Belediyespor-Karaman FK
  • Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor
  • Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor
  • Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK
  • Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü
  • E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇALRI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'den 4, Trendyol 1. Lig'den ise 7 takımın katıldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Bu değişiklik, turnuvanın heyecanını artırmayı ve daha dengeli müsabakalar sunmayı amaçlıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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