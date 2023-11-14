Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay: "Sürdürülebilir Tarım, Daha İyi Bir Gelecek İçin Olmazsa Olmazlardan"

Ziraat mühendisi Mesut Özmenay, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda sürdürülebilir tarımı anlattı. Sürdürülebilir tarımın gelecek nesiller için gıda üretiminin devamını hedeflediğini belirten Özmenay, "Tarımda sürdürülebilirlik, daha iyi bir gelecek için olmazsa olmazlardan" dedi.

Ziraat mühendisi Mesut Özmenay, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda sürdürülebilir tarımı anlattı. Sürdürülebilir tarımın gelecek nesiller için gıda üretiminin devamını hedeflediğini belirten Özmenay, "Tarımda sürdürülebilirlik, daha iyi bir gelecek için olmazsa olmazlardan" dedi.

Mesut Özmenay, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya geldi. Sürdürülebilir tarım hakkında önemli noktalara değinen Özmenay, çevresel sürdürülebilirlik açısından farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Özmenay, şunları belirtti:

"Tarım ekonomisi ve sürdürülebilirlik, gıda üretimi, ekonomik büyüme ve doğal kaynakların korunması açısından büyük öneme sahiptir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek sağlayabilir. Sürdürülebilir tarım, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği bir araya getirir. Sürdürülebilir tarım, bu anlamda kesinlikle teşvik edilmeli.

Bu anlamda tarımda sürdürülebilirlik, daha iyi bir gelecek için olmazsa olmazlardan. Bu yöntem ile doğal kaynakların daha sorumlu kullanımı sağlanabilir. Verimliliğin artmasının yanı sıra çiftçilerin de hayatı kolaylaşacaktır."