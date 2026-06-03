Ziraat Bankası’ndan Dış Ticareti Desteklemek Üzere Uzun Vadeli Dış Finansman

Reel sektörün ve dış ticaretin en güçlü destekçilerinden Ziraat Bankası, uluslararası finansman ağını genişletmeye devam ediyor. Banka, Alman Kalkınma Bankası (KfW) Grubu bünyesinde yer alan KfW IPEX-Bank ile Avusturya İhracat Kredi Kuruluşu OeKB’nin sigortası altında yeni bir kaynak anlaşmasına imza attı. Avusturya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaretin finansmanını desteklemek üzere sağlanan 100 milyon Euro tutarındaki finansman, 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli.

Temin edilen krediye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Dr. Ertan Altıkulaç, uluslararası finansman ağını genişletme stratejilerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"KfW IPEX-Bank ve OeKB iş birliğiyle toplamda 10 yıla yayılan bu çok uluslu finansman projesi ile ülkemize yeni bir kaynak kazandırmış oluyoruz. Söz konusu finansman paketi, en büyük ticari paydaşımız konumundaki Avrupa Birliği ile olan ekonomik entegrasyonumuza önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra anlaşma, Bankamızın global ölçekte kurduğu güçlü ilişkiler ile mevduat dışı finansmanda çeşitlenme ve derinleşme stratejisine de ciddi bir ivme kazandıracaktır."

Ziraat Bankası’nın uluslararası ticaretin finansmanında üstlendiği öncü role ve artan pazar payına da dikkat çeken Altıkulaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış ticaret alanında sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğini stratejik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek, son beş yılda sektördeki pazar payımızı %20 seviyesine taşıdık. AB pazarı başta olmak üzere küresel ölçekteki ticari operasyonlarımızı kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 1.800 bankadan oluşan geniş muhabir ağımız ve 21 farklı ülkedeki iştirak banka ile yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü