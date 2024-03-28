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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu?

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Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ödemeleri, emeklilerin bankaya başvuruda bulunmalarının ardından gerçekleşmektedir. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuruların tamamlanmasının ardından, Ziraat Bankası tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde ödemeler emeklilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatırılmaktadır.ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından emeklilere yapılacak promosyon ödemesi tutarları, emekli maaşlarının miktarına göre değişiklik gösterecektir. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası'nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, emekli maaşlarının belirli bir aralıkta olmasına bağlı olarak promosyon ödemesi tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL,
  • 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan emekli maaşları için 8.000 TL,
  • 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan emekli maaşları için 10.000 TL,
  • 20.000 TL ve üzerinde olan emekli maaşları için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu?

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon başvuruları, farklı kanallar aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu kanallar şunlardır: Şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil uygulaması, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi.

Müşteriler, başvurularını 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak ardından "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS göndererek yapabilirler. Bu durumda, Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi tarafından müşteriler aranarak başvuruları onaylanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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