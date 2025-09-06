Zinedine Zidane kimdir? Zinedine Zidane kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'ye transfer olması gündemde olan Zinedine Zidane, futbol dünyasının en prestijli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılara imza atan Zidane'ın kim olduğu ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zinedine Zidane ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZİNEDİNE ZİDANE KİMDİR?

Zinedine Zidane, Cezayir kökenli Fransız eski futbolcu ve teknik direktördür. Marsilya'nın La Castellane mahallesinde büyüyen Zidane, futbol kariyerine mahalle takımı US Saint-Henri'de başladı. 15 yaşında AS Cannes altyapısına katıldıktan sonra profesyonel kariyerine burada başladı. Bordeaux ve Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbolunun yıldızlarından biri oldu. Juventus'tan 2001'de rekor bir transferle Real Madrid'e geçti.

Fransa Milli Takımı'nın önemli oyuncularından olan Zidane, 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya attığı iki kafa golüyle Fransa'yı şampiyon yaptı. Ayrıca 2000 Avrupa Şampiyonu olan Fransa takımında da kilit rol oynadı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Zidane, Real Madrid ile büyük başarılar elde etti.

ZİNEDİNE ZİDANE KAÇ YAŞINDA?

Zinedine Yazid Zidane, 23 Haziran 1972 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan Zidane, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.

ZİNEDİNE ZİDANE NERELİ?

Zinedine Yazid Zidane, 23 Haziran 1972'de Fransa'nın Marsilya şehrinde doğdu. Cezayir asıllı bir aileden gelen Zidane, köklerini Kuzey Afrika'ya dayandırıyor ve hem Fransız hem de Cezayir kültürünün izlerini taşıyan önemli bir futbol ikonudur.

ZİNEDİNE ZİDANE EVLİ Mİ?

Zinedine Zidane, evli ve dört çocuk babasıdır. Ailesi onun için her zaman önceliklidir ve özel hayatını gizlilik içinde sürdürmektedir.

ZİNEDİNE ZİDANE FENERBAHÇEYE GELİYOR MU?

Türk basınında çıkan haberlere göre, Zinedine Zidane ile Fenerbahçe arasında maaş ve sözleşme şartları konusunda önemli mesafe kat edildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, tarafların kısa süre içinde anlaşmanın detaylarını netleştirmesi bekleniyor.