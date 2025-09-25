Zeynep Sönmez Clara Tauson maçı ne zaman, saat kaçta? WTA 1000 Pekin'de tarihi başarı!

Kortların yıldızları karşı karşıya geliyor! Zeynep Sönmez ve Clara Tauson arasındaki bu maç, tenis tutkunlarının nefesini kesecek. Peki, Zeynep Sönmez Clara Tauson maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Zeynep Sönmez Clara Tauson maçına dair tüm detaylar haberimizde...

ZEYNEP SÖNMEZ - CLARA TAUSON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zeynep Sönmez ile Clara Tauson arasındaki karşılaşma, 26 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Ancak, maçın saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçın saatinin açıklanmasıyla birlikte, canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri de duyurulacaktır.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

Zeynep, tenisle küçük yaşlarda tanışmış ve hızla gelişim göstererek profesyonel arenada kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2024 yılında WTA Merida Açık'ta gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyurdu. 4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı.

Sönmez, 14 Temmuz 2025 tarihinde WTA tekler sıralamasında kariyerinin en yüksek 74. basamağına yükseldi. Bu başarı, Türk tenisinin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağladı.

CLARA TAUSON KİMDİR?

Clara Tauson, 21 Aralık 2002 doğumlu olup, Danimarkalı profesyonel bir tenis oyuncusudur. 23 yaşında olan Tauson, genç yaşına rağmen uluslararası arenada dikkat çeken bir oyuncudur.

Tauson, agresif oyun tarzı ve güçlü servisleriyle tanınır. Genç yaşına rağmen, WTA turnuvalarında önemli başarılar elde etmiştir. Özellikle 2024 yılında kazandığı WTA şampiyonluğu, onun potansiyelini ve gelecekteki başarılarını gösteren önemli bir adımdır.