Haberler

Zeki Başeskioğlu kimdir, öldü mü? Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu kaç yaşındadı, neden öldü?

Zeki Başeskioğlu kimdir, öldü mü? Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu kaç yaşındadı, neden öldü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk moda dünyasının kült markalarından biri olan Zeki Triko'nun arkasındaki isim Zeki Başeskioğlu, hem iş hayatındaki başarıları hem de özel yaşamıyla dikkat çeken önemli bir figürdür. Antalya'nın Akseki ilçesinden başlayıp, uluslararası moda sahnesine uzanan etkileyici kariyeriyle Zeki Başeskioğlu kimdir, öldü mü? Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu kaç yaşındadı, neden öldü? İşte detaylar...

Türkiye'nin tekstil ve moda sektöründe iz bırakmış, uluslararası arenada da adından söz ettirmiş Zeki Triko markasının kurucusu Zeki Başeskioğlu, iş dünyasının önemli figürlerinden biri olarak anılmaktadır. Peki, Zeki Başeskioğlu kimdir, öldü mü? Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu kaç yaşındadı, neden öldü? Detaylar haberimizde!

ZEKİ TRİKO'NUN SAHİBİ ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin tekstil ve moda sektöründe önemli bir yere sahip olan Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda Türk moda dünyasının öncü isimlerinden biridir. 1930 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan Başeskioğlu, mütevazı bir aileden gelmekle birlikte, azmi ve girişimci ruhu sayesinde büyük başarılara imza atmıştır.

Genç yaşta İzmir'e giderek hayatını kazanmak için şapka satarak iş hayatına başlayan Başeskioğlu, kısa sürede İstanbul Mahmutbey'de çorapçılığa yöneldi. Buradan aldığı tecrübe ile jarse elbise ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 1969 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, 1984'te mayo tasarımlarında öne çıkarak sektörün önemli figürlerinden biri haline geldi.

Zeki Başeskioğlu'nun en büyük başarılarından biri ise kurduğu Zeki Triko markasıdır. Dünya çapında tanınan mayo ve bikini koleksiyonları ile Zeki Triko, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Elle McPherson gibi ünlü modellerin reklamlarında yer aldı. Marka, Türkiye'nin moda tarihine kült bir isim olarak geçti.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Zeki Başeskioğlu'nun vefatı, moda ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. 2025 yılında 95 yaşında hayatını kaybeden Başeskioğlu'nun ölümü, ailesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Uzun yıllar iş hayatında aktif olan ve Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olarak kabul edilen Başeskioğlu, vefatıyla geride önemli bir miras bıraktı.

Zeki Başeskioğlu kimdir, öldü mü? Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu kaç yaşındadı, neden öldü?

ZEKİ BAŞESKİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Zeki Başeskioğlu'nun ölüm nedeni, doğal sebeplere bağlanmaktadır. Ailesinden edinilen bilgiye göre, Başeskioğlu evinde yemek yerken aniden hayatını kaybetti. 95 yaşında vefat eden Başeskioğlu, uzun ve dolu dolu bir yaşamın ardından aramızdan ayrıldı.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

1930 yılında doğan Zeki Başeskioğlu, 2025 yılında 95 yaşında vefat etti. Uzun ömrü boyunca iş hayatına olan tutkusunu hiç kaybetmeyen Başeskioğlu, özellikle Türk tekstil sektöründe attığı adımlarla büyük saygı gördü. 95 yıl boyunca birikim ve deneyimini sektörün gelişimi için kullandı ve nesiller boyu hatırlanacak bir isim haline geldi.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU ÇOCUKLARI KİM?

Zeki Başeskioğlu, iş dünyasındaki başarıları kadar ailesi ile de ön plandaydı. Çocukları, onun değerlerini ve iş anlayışını devam ettirmekle birlikte, farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Başeskioğlu'nun çocuklarının özel hayatlarına dair detaylar kamuoyuna kapalı tutulmakla birlikte, aile bağlarının güçlü olduğu biliniyor.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Taraftar yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Herkes 'Neden?' diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar
Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

Özel'den salonu ayağa kaldıran sözler: İmamoğlu olmazsa adayımız...
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Taraftar yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit'te bir cinayet daha

Dehşet gecesinin yaşandığı ilçede bir cinayet daha
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi

3 şüpheli daha Türkiye'de! Sayı 500'ü buldu
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.