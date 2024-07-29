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Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?

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Türkiye-Hollanda voleybol maçında Zehra Güneş'in oynamaması, seyirciler arasında soru işaretleri yarattı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçtır takımda yer alamayan Zehra Güneş'in Paris Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı voleybolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahadan uzak kalmıştı. Türkiye- Hollanda olimpiyat maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?

Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Türkiye- Hollanda maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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