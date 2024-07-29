Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?
Türkiye-Hollanda voleybol maçında Zehra Güneş'in oynamaması, seyirciler arasında soru işaretleri yarattı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçtır takımda yer alamayan Zehra Güneş'in Paris Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı voleybolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahadan uzak kalmıştı. Türkiye- Hollanda olimpiyat maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?
ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?
Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Türkiye- Hollanda maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz
10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos
10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye-İtalya
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı