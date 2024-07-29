Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?

Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı voleybolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahadan uzak kalmıştı. Türkiye- Hollanda olimpiyat maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?

Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Türkiye- Hollanda maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı