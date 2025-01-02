Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin en çok merak ettiği soruların başında "Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar?" sorusu geliyor. 2025 yılına girerken maaş zamlarıyla ilgili yapılan açıklamalar, pek çok kişinin gözünü ödeme takvimine çevirmesine neden oldu. Zamlı maaş ödemeleri, yeni yılın ilk aylarında gündemdeki en sıcak başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Çalışanlar ve emekliler, maaşların zamlı şekilde Ocak ayında mı yoksa Şubat ayında mı yatacağını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? Emeklilerin zamlı maaşları ne zaman yatar? Detaylar haberimizde...

ZAMLI MAAŞ OCAK'TA MI ŞUBAT'TA MI YATAR?

Memurlar, emekliler ve diğer maaşlı çalışanlar için zamlı maaşlar genellikle zam oranlarının resmi olarak açıklandığı ve yürürlüğe girdiği tarihlere bağlıdır. Türkiye'de zam oranları genellikle Ocak ve Temmuz aylarında belirlenir ve bu oranlar, ilgili ayın maaşlarına yansıtılır.

EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Aralık ayında açıklanan zamlar, genellikle Ocak maaşlarına yansır. Ancak bazı durumlarda teknik düzenlemeler veya ödeme sistemlerinden kaynaklı olarak zam farkları Şubat ayında ödenebilir. Eğer Ocak maaşı zamsız yatmışsa, fark ödemesi Şubat ayında yapılır.