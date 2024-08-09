ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu?

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Wilfried Zaha maç kadrosuna alınmadı. Peki, ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı?

ZAHA HATAYSPOR MAÇINDANE DEN YOK?

Muhabir Nevzat Dindar, Wilfried Zaha gelişmesini ""Zaha transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yaşanabilecek bir sakatlık nedeniyle bu karar alındı. Zaha ayrılmaya çok yakın." sözleriyle duyurdu.

WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha (d. 10 Kasım 1992, Abidjan), forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında (o sırada satılan en pahalı Crystal Palace oyuncusu) Manchester United'a transfer oldu. Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübüne Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi), Zaha, Şubat 2015'te kulübe kalıcı olarak yeniden katılmadan önce, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulübün 10. en yüksek golcüsü oldu.