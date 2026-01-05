Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 il genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için il il kura çekimlerini sürdürürken, Bakan Murat Kurum bu hafta kura çekiminin yapılacağı 14 ili açıkladı.

  • Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacak.
  • Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek.
  • Yüzyılın Konut Projesi başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi.

Proje ile ülke genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek. 10 Kasım 2025'te başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkâri'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

"500 BİN SOSYAL KONUTUMUZUN HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYEME DEVAM EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e. 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak! 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeme devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek olan hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURALAR ÇEKİLECEK?

Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor. Yarın (5 Ocak) Siirt ve Van'da , 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacak.

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTizzi:

2022 de girdigimiz toki evleri henüz ortada yokken bu neyin kurası

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu

İşte siyasi partilerin hazineden alacakları yardım miktarı
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe taraftarını uyutmayacak açıklama