Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında madenci yakınını tekmelemesi ile gündeme gelen dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'in Türkiye Futbol Federasyonu'nda koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi. Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YUSUF YERKEL KİMDİR?

Doğum: 1984 (40 yıl yaşında)

Yusuf Yerkel, 26 Aralık 2011 yılında Sümeyye Keleş Yerkel ile evlendi. Çiftin 2 erkek çocukları vardı.

Rixos Otel'de düzenlenen nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

Yusuf Yerkel, Kartal İmam Hatip mezunudur.