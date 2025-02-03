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Yunus neden yok? Yunus Akgün Gaziantep maçında kadroda mı yedek mi, sakat mı?

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Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza atmayan milli yıldızla ilgili çarpıcı bir karar aldı. Peki, Yunus neden yok? Yunus Akgün Gaziantep maçında kadroda mı yedek mi, sakat mı?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamayan ve 3 milyon euro talep ettiği öne sürülen Yunus Akgün'ü Gaziantep FK karşılaşmasında kadroya almadı. Buruk'un bu kararı formanın garanti olmadığı mesajını vermek için aldığı belirtildi. Öte yandan Ajax maçında sakatlık yaşayan Yunus'un riske edilmemesi için bu kararın alındığı açıklandı. Yunus neden yok? Yunus Akgün Gaziantep maçındakadroda mı yedek mi, sakat mı?

YUNUS NEDEN YOK?

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza atmayan milli yıldızla ilgili çarpıcı bir karar aldı.

Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve performansında düşüş görülen Yunus Akgün, Gaziantep FK maçında kadroya alınmadı. Okan Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Roland Sallai'ye görev verecek ve performansı düşüşte olan Yunus Akgün'ün de hem dinlenmesi sağlanacak hem de formanın garanti olmadığı mesajı verilecek. Öte yandan Ajax maçında sakatlık yaşayan Yunus'un riske edilmemesi için bu kararın alındığı açıklandı.

GALATASARAY'IN ANTEP KAFİLESİ

Galatasaray'ın Gaziantep kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanında transfer ihtimali bulunan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."

Yunus neden yok? Yunus Akgün Gaziantep maçında kadroda mı yedek mi, sakat mı?

3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, milli futbolcunun yeni sözleşme için Galatasaray'dan 3 milyon euro istediğini iddia etmişti. Bu haber üzerine bazı Galatasaray taraftarları, Yunus Akgün'e serzenişte bulunmuştu.

Yunus neden yok? Yunus Akgün Gaziantep maçında kadroda mı yedek mi, sakat mı?

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Yunus neden yok? Yunus Akgün Gaziantep maçında kadroda mı yedek mi, sakat mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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