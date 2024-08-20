Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys ligde kaçıncı sırada?

YOUNG BOYS HAKKINDA

BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.

YOUNG BOYS 2024-25 MAÇLARI

İsviçre Süper Lig 2024-25

21.07.2024 Young Boys 1-2 Sion

24.07.2024 Servette 3-1 Young Boys

28.07.2024 St. Gallen 4-0 Young Boys

4.08. 2024 Young Boys 2-2 Zürih

10.08.2024 Yverdon 2-2 Young Boys

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