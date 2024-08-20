Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'ni Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Peki, Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys ligde kaçıncı sırada?
YOUNG BOYS HAKKINDA
BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.
YOUNG BOYS 2024-25 MAÇLARI
İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.
Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenereK elde etti.
İsviçre Süper Lig 2024-25
21.07.2024 Young Boys 1-2 Sion
24.07.2024 Servette 3-1 Young Boys
28.07.2024 St. Gallen 4-0 Young Boys
4.08. 2024 Young Boys 2-2 Zürih
10.08.2024 Yverdon 2-2 Young Boys
Puan Durumu: