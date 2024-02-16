YÖK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024? Burs başvuruları bitti mi? Burs ücretleri ne kadar oldu?

Öğrenciler yeni burs ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Birçok kişi burs başvurusu yapmak istiyor fakat 2023- 2024 burs başvurularının son günü 1 Aralık'tı. Yükseköğretim Kurulu, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları 2024 Nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. YÖK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024? Burs başvuruları bitti mi? Burs ücretleri ne kadar oldu?

YÖK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2023-2024 kış dönemi için son başvuru tarihi 1 Mayıs 2023, 2024 yaz dönemi için son başvuru tarihi ise 1 Aralık 2023'tür.

BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burslarda üst sınırdan artış yapıldı.