Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Sorusu, diziyi izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 31 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Yıldızlar Bana Uzak, her hafta yeni gelişmelerle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Yıldızlar Bana Uzak, duygusal derinliği ve etkileyici hikayesi ile dikkat çekiyor. Her bir sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Türk televizyonlarında farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

YILDIZLAR BANA UZAK HANGİ GÜN?

Sevilen dizi Yıldızlar Bana Uzak, her pazar izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen dizi, ilk bölümüyle 31 Aralık Pazar günü ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin oturduğu Yıldızlar Bana Uzak her pazar günü ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Buna göre Yıldızlar Bana Uzak yeni bölümleri her pazar günü ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

YILDIZLAR BANA UZAK HAKKINDA

"Yıldızlar Bana Uzak", Türk televizyon dünyasına damgasını vuran O3 Medya ve Ortaks Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen bir dram dizisidir. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın üstlendiği dizi, 31 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmuştur.