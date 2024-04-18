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Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi!

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Aramızda Kalmasın programının konuğu Yeşim Akıncı oldu. Canlı yayına konuk olan Yazar Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kimdir? Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli?

Yeşim Akıncı, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Yazar Yeşim Akıncı kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kimdir? Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kimdir? Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YEŞİM AKINCI KİMDİR?

Yeşim Akıncı, 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Psikoloji Bölümü'nü tamamladı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisans derecesi alarak 'Uzman' ünvanı kazandı. 2010 yılında kendi psikolojik danışmanlık merkezini kurdu. Televizyon dünyasına adım atan Akıncı, Show TV'de "Terapi Zamanı" ve ATV'de "Esra Erol'la Evlen Benimle" programlarında psikolog olarak izleyicilerle buluştu. Ayrıca TRT 1'de "Evlilik Okulu" programında uzman ve sunucu olarak yer aldı.

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