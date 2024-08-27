Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir?

Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? UEFA, 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi formatında köklü değişiklikler yapma kararı aldı. Şampiyonlar Ligi yeni format, rekabetin daha da artmasını ve daha fazla takımın en üst düzey Avrupa futbolunda yer almasını sağlayacak. Peki, Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? İşte Şampiyonlar Ligi yeni format haberimizde...

YENİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Yeni formatla birlikte, grup aşaması yerine lig aşamasına geçiliyor. Bu aşamada artık 32 takım yerine 36 takım mücadele edecek. Bu değişiklikle birlikte, Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasındaki rekabet daha da kızışacak. 36 takım, her biri 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak. Böylece, lig aşamasında büyük bir puan tablosu oluşturulacak ve bu tablo üzerinden takımların bir üst tura yükselip yükselmeyeceği belirlenecek.

Katılım Kurallarında Önemli Yenilikler

Yeni formatta, 5. sıradaki ülkenin lig 3.sü de doğrudan lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Ayrıca, ön eleme turlarından 4 yerine 5 şampiyon takım lig aşamasında yer alacak. Bir önceki sezon en yüksek katsayıya sahip iki ülkeden (2023 sıralamasına göre İtalya ve Almanya) ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan en üst sıradaki takımlar da bu lig aşamasına dahil olacak. Bu sayede daha geniş bir katılımcı yelpazesi ile daha çekişmeli maçlar izleyebileceğiz.

Play-Off ve Eleme Sistemi Değişiyor

36 takımlı lig aşamasının sonunda, puan tablosunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise son 16'ya kalmak için play-off turunda karşılaşacak. Ligin son 12 sırasındaki takımlar ise Avrupa defterini tamamen kapatacak ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam edemeyecek.

Eski Şampiyonlara Yedek Düzenleme

Önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi şampiyonları, eğer kendi liglerinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmışlarsa, onların yerini eleme turlarından en yüksek kulüp katsayısına sahip şampiyon takım alacak. Bu, rekabetin adil ve yüksek kalitede kalmasını sağlamak için önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Yeni Şampiyonlar Ligi Formatında Takımların Belirlenmesi

2024-25 sezonunda, UEFA'ya üye 53 federasyondan toplam 81 takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Rusya ve yerel ligi olmayan Lihtenştayn hariç tutulduğunda, bu sayı 55 federasyondan geliyor. Takımlar, 2023 UEFA ülkeler sıralamasına göre belirlenecek. İlk 5 sıradaki ülkelerden 4 takım, 6. sıradaki ülkeden 3 takım, 7-15. sıradaki ülkelerden 2 takım ve 16-55. sıradaki ülkelerden birer takım katılacak. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları da bu organizasyona katılma hakkı elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NEDEN DEĞİŞTİ?

Bu değişiklikler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hem izleyiciler hem de katılımcı takımlar için daha heyecan verici ve rekabetçi hale gelmesini sağlayacak. Daha fazla takım, daha çok maç ve daha karmaşık bir eleme sistemiyle, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası yepyeni bir formata kavuşuyor.