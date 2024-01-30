YDS 2024/2 sınavı ne zaman? YDS 2024/2 başvuruları ne zaman bitiyor? YDS/2 başvuru ekranı!

YDS 2024/2 sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. YDS/2 başvuru ekranı ve detaylı bilgilere ulaşmak için detaylar haberimizde. Peki, YDS 2024/2 sınavı ne zaman? YDS 2024/2 başvuruları ne zaman bitiyor? YDS/2 başvuru ekranı!

YDS 2024/2 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YDS 2024/2 Sınavı başvuruları 23 Ocak 2024 itibariyle başladı. Sınava başvurmak isteyenler için son tarih ise 1 Şubat 2024 olacak.

YDS 2024/2 SINAVI NE ZAMAN? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS'nin (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. YDS 2024/2 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınava katılmak isteyenlerin son başvuru tarihinden önce başvurularını yapması gerekmektedir. Sınav sonuçları ise yine 11 Şubat 2024 tarihinde açıklanacaktır.

YDS 2024/2 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.